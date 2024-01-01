10 узбекских сомов в сингапурские доллары

Сконвертируйте UZS в SGD по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = S$0,0001040 SGD

Среднерыночный курс в 11:23
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График изменения обменного курса UZS к SGD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SGD
1 UZS в SGDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00010,0001
Низкий0,00010,0001
В среднем0,00010,0001
Изменение1.82%-0.33%
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Соотношение 1 UZS к SGD

За последние 30 дней максимальный курс UZS к SGD составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0001. Изменение курса UZS к SGD в процентном соотношении составило 1.82.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к SGD составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0001. Изменение курса UZS к SGD в процентном соотношении составило -0.33.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,067901,4861,620,93821,792
1 GBP1,20811,289108,7421,7961,9581,13326,33
1 USD0,9380,776184,3841,3931,5190,87920,432
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,242

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекских сомов

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UZS в GBP

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UZS в JPY

UZS в RUB

UZS в AUD

UZS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Сингапурский доллар
1 UZS0,00010 SGD
5 UZS0,00052 SGD
10 UZS0,00104 SGD
20 UZS0,00208 SGD
50 UZS0,00520 SGD
100 UZS0,01040 SGD
250 UZS0,02600 SGD
500 UZS0,05201 SGD
1000 UZS0,10402 SGD
2000 UZS0,20804 SGD
5000 UZS0,52009 SGD
10000 UZS1,04018 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Узбекский сом
1 SGD9 613,72000 UZS
5 SGD48 068,60000 UZS
10 SGD96 137,20000 UZS
20 SGD192 274,40000 UZS
50 SGD480 686,00000 UZS
100 SGD961 372,00000 UZS
250 SGD2 403 430,00000 UZS
500 SGD4 806 860,00000 UZS
1000 SGD9 613 720,00000 UZS
2000 SGD19 227 440,00000 UZS
5000 SGD48 068 600,00000 UZS
10000 SGD96 137 200,00000 UZS