1 тысяча узбекских сомов в норвежские кроны

Сконвертируйте UZS в NOK по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = kr0,0008639 NOK

Среднерыночный курс в 11:06
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График изменения обменного курса UZS к NOK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NOK
1 UZS в NOKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00090,0009
Низкий0,00080,0008
В среднем0,00090,0008
Изменение3.13%1.60%
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Соотношение 1 UZS к NOK

За последние 30 дней максимальный курс UZS к NOK составил 0,0009, а минимальный — 0,0008. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0009. Изменение курса UZS к NOK в процентном соотношении составило 3.13.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к NOK составил 0,0009, а минимальный — 0,0008. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0008. Изменение курса UZS к NOK в процентном соотношении составило 1.60.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06689,9711,4861,620,93821,721
1 GBP1,20811,288108,6611,7951,9571,13326,234
1 USD0,9380,777184,3811,3941,520,8820,372
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,241

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в норвежские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и NOK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в NOK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекских сомов

UZS в USD

UZS в EUR

UZS в GBP

UZS в INR

UZS в JPY

UZS в RUB

UZS в AUD

UZS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Норвежская крона
1 UZS0,00086 NOK
5 UZS0,00432 NOK
10 UZS0,00864 NOK
20 UZS0,01728 NOK
50 UZS0,04319 NOK
100 UZS0,08639 NOK
250 UZS0,21597 NOK
500 UZS0,43194 NOK
1000 UZS0,86388 NOK
2000 UZS1,72776 NOK
5000 UZS4,31941 NOK
10000 UZS8,63881 NOK
Обменные курсы Норвежская крона / Узбекский сом
1 NOK1 157,57000 UZS
5 NOK5 787,85000 UZS
10 NOK11 575,70000 UZS
20 NOK23 151,40000 UZS
50 NOK57 878,50000 UZS
100 NOK115 757,00000 UZS
250 NOK289 392,50000 UZS
500 NOK578 785,00000 UZS
1000 NOK1 157 570,00000 UZS
2000 NOK2 315 140,00000 UZS
5000 NOK5 787 850,00000 UZS
10000 NOK11 575 700,00000 UZS