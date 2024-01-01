20 узбекских сомов в малайзийские ринггиты

Сконвертируйте UZS в MYR по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = RM0,0003444 MYR

Среднерыночный курс в 11:02
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График изменения обменного курса UZS к MYR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MYR
1 UZS в MYRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00030,0004
Низкий0,00030,0003
В среднем0,00030,0003
Изменение2.56%-2.20%
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Соотношение 1 UZS к MYR

За последние 30 дней максимальный курс UZS к MYR составил 0,0003, а минимальный — 0,0003. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0003. Изменение курса UZS к MYR в процентном соотношении составило 2.56.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к MYR составил 0,0004, а минимальный — 0,0003. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0003. Изменение курса UZS к MYR в процентном соотношении составило -2.20.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06790,0261,4861,6210,93821,728
1 GBP1,20711,288108,6921,7951,9571,13326,233
1 USD0,9370,776184,3851,3931,5190,87920,367
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,241

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в малайзийские ринггиты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и MYR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в MYR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекских сомов

UZS в USD

UZS в EUR

UZS в GBP

UZS в INR

UZS в JPY

UZS в RUB

UZS в AUD

UZS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Малайзийский ринггит
1 UZS0,00034 MYR
5 UZS0,00172 MYR
10 UZS0,00344 MYR
20 UZS0,00689 MYR
50 UZS0,01722 MYR
100 UZS0,03444 MYR
250 UZS0,08610 MYR
500 UZS0,17220 MYR
1000 UZS0,34440 MYR
2000 UZS0,68879 MYR
5000 UZS1,72198 MYR
10000 UZS3,44397 MYR
Обменные курсы Малайзийский ринггит / Узбекский сом
1 MYR2 903,63000 UZS
5 MYR14 518,15000 UZS
10 MYR29 036,30000 UZS
20 MYR58 072,60000 UZS
50 MYR145 181,50000 UZS
100 MYR290 363,00000 UZS
250 MYR725 907,50000 UZS
500 MYR1 451 815,00000 UZS
1000 MYR2 903 630,00000 UZS
2000 MYR5 807 260,00000 UZS
5000 MYR14 518 150,00000 UZS
10000 MYR29 036 300,00000 UZS