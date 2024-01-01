5 малазийских ринггитов в узбекские сомы

Сконвертируйте MYR в UZS по реальному обменному курсу

5 myr
13 461,80 uzs

RM1,000 MYR = so'm2 692 UZS

Среднерыночный курс в 20:01
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 MYR в UZSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2 706,38002 716,5500
Низкий2 663,69002 645,6300
В среднем2 681,96602 681,9899
Изменить0.30%1.50%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 MYR к UZS

За последние 30 дней максимальный курс MYR к UZS составил 2 706,3800, а минимальный — 2 663,6900. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2 681,9660. Изменение курса MYR к UZS в процентном соотношении составило 0.30.

За последние 90 дней максимальный курс MYR к UZS составил 2 716,5500, а минимальный — 2 645,6300. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2 681,9899. Изменение курса MYR к UZS в процентном соотношении составило 1.50.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11,3451,49683,7230,9190,7741,37358,389
1 SGD0,74311,11262,2360,6830,5761,02143,404
1 AUD0,6690,899155,9690,6140,5180,91839,033
1 INR0,0120,0160,01810,0110,0090,0160,697

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из малайзийских ринггитов в узбекские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MYR из выпадающего списка для исходной валюты и UZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MYR в UZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для малазийских ринггитов

MYR в USD

MYR в SGD

MYR в AUD

MYR в INR

MYR в EUR

MYR в GBP

MYR в CAD

MYR в PHP

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Малайзийский ринггит / Узбекский сом
1 MYR2 692,36000 UZS
5 MYR13 461,80000 UZS
10 MYR26 923,60000 UZS
20 MYR53 847,20000 UZS
50 MYR134 618,00000 UZS
100 MYR269 236,00000 UZS
250 MYR673 090,00000 UZS
500 MYR1 346 180,00000 UZS
1000 MYR2 692 360,00000 UZS
2000 MYR5 384 720,00000 UZS
5000 MYR13 461 800,00000 UZS
10000 MYR26 923 600,00000 UZS
Обменные курсы Узбекский сом / Малайзийский ринггит
1 UZS0,00037 MYR
5 UZS0,00186 MYR
10 UZS0,00371 MYR
20 UZS0,00743 MYR
50 UZS0,01857 MYR
100 UZS0,03714 MYR
250 UZS0,09286 MYR
500 UZS0,18571 MYR
1000 UZS0,37142 MYR
2000 UZS0,74284 MYR
5000 UZS1,85711 MYR
10000 UZS3,71422 MYR