Уругвайские песо в болгарские левы

Сконвертируйте UYU в BGN по реальному обменному курсу

1 000 uyu
47,86 bgn

1.00000 UYU = 0.04786 BGN

Среднерыночный курс в 11:23 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса UYU к BGN

1 мин. назад 1 UYU → 0 BGN
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860451.073189.01911.45631.675150.958418.5134
1GBP1.1621811.24705103.4491.692371.946691.1138421.5145
1USD0.93190.801892182.95511.35711.561040.893117.2523
1INR0.01123350.009666580.012054710.01635950.01881780.01076610.207972

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из уругвайских песо в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UYU из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UYU в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for уругвайское песо

UYU в USD

UYU в EUR

UYU в GBP

UYU в INR

UYU в JPY

UYU в RUB

UYU в AUD

UYU в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Уругвайское песо / Болгарский Лев
1 UYU0.04786 BGN
5 UYU0.23928 BGN
10 UYU0.47856 BGN
20 UYU0.95712 BGN
50 UYU2.39281 BGN
100 UYU4.78561 BGN
250 UYU11.96402 BGN
500 UYU23.92805 BGN
1000 UYU47.85610 BGN
2000 UYU95.71220 BGN
5000 UYU239.28050 BGN
10000 UYU478.56100 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Уругвайское песо
1 BGN20.89600 UYU
5 BGN104.48000 UYU
10 BGN208.96000 UYU
20 BGN417.92000 UYU
50 BGN1044.80000 UYU
100 BGN2089.60000 UYU
250 BGN5224.00000 UYU
500 BGN10448.00000 UYU
1000 BGN20896.00000 UYU
2000 BGN41792.00000 UYU
5000 BGN104480.00000 UYU
10000 BGN208960.00000 UYU