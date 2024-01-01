10 тысяч уругвайских песо в болгарские левы

Сконвертируйте UYU в BGN по реальному обменному курсу

$U1,000 UYU = лв0,04336 BGN

Среднерыночный курс в 08:15
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График изменения обменного курса UYU к BGN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BGN
1 UYU в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,04410,0442
Низкий0,04300,0415
В среднем0,04340,0432
Изменение0.63%-1.54%
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Соотношение 1 UYU к BGN

За последние 30 дней максимальный курс UYU к BGN составил 0,0441, а минимальный — 0,0430. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0434. Изменение курса UYU к BGN в процентном соотношении составило 0.63.

За последние 90 дней максимальный курс UYU к BGN составил 0,0442, а минимальный — 0,0415. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0432. Изменение курса UYU к BGN в процентном соотношении составило -1.54.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8291,06990,2291,4891,6250,93921,622
1 GBP1,20611,29108,8191,7951,961,13226,076
1 USD0,9350,775184,3851,3921,520,87820,221
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,24

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Как произвести расчет конвертации из уругвайских песо в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UYU из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UYU в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для уругвайских песо

UYU в USD

UYU в EUR

UYU в GBP

UYU в INR

UYU в JPY

UYU в RUB

UYU в AUD

UYU в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Уругвайское песо / Болгарский Лев
1 UYU0,04336 BGN
5 UYU0,21679 BGN
10 UYU0,43357 BGN
20 UYU0,86715 BGN
50 UYU2,16787 BGN
100 UYU4,33574 BGN
250 UYU10,83935 BGN
500 UYU21,67870 BGN
1000 UYU43,35740 BGN
2000 UYU86,71480 BGN
5000 UYU216,78700 BGN
10000 UYU433,57400 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Уругвайское песо
1 BGN23,06410 UYU
5 BGN115,32050 UYU
10 BGN230,64100 UYU
20 BGN461,28200 UYU
50 BGN1 153,20500 UYU
100 BGN2 306,41000 UYU
250 BGN5 766,02500 UYU
500 BGN11 532,05000 UYU
1000 BGN23 064,10000 UYU
2000 BGN46 128,20000 UYU
5000 BGN115 320,50000 UYU
10000 BGN230 641,00000 UYU