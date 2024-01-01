5 000 угандийских шиллингов в мозамбикские метикалы

Сконвертируйте UGX в MZN по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = MT0,01733 MZN

Среднерыночный курс в 06:58
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График изменения обменного курса UGX к MZN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MZN
1 UGX в MZNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01750,0175
Низкий0,01730,0171
В среднем0,01740,0173
Изменение-0.52%1.27%
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Соотношение 1 UGX к MZN

За последние 30 дней максимальный курс UGX к MZN составил 0,0175, а минимальный — 0,0173. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0174. Изменение курса UGX к MZN в процентном соотношении составило -0.52.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к MZN составил 0,0175, а минимальный — 0,0171. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0173. Изменение курса UGX к MZN в процентном соотношении составило 1.27.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5170,9331,3290,77484,3791 695,521,391
1 AUD0,65910,6150,8760,5155,6271 117,770,917
1 EUR1,0721,62611,4240,8390,4581 817,681,492
1 SGD0,7531,1420,70210,58363,5071 276,121,047

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Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в мозамбикские метикалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и MZN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в MZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Мозамбикский метикал
1 UGX0,01733 MZN
5 UGX0,08663 MZN
10 UGX0,17327 MZN
20 UGX0,34653 MZN
50 UGX0,86634 MZN
100 UGX1,73267 MZN
250 UGX4,33168 MZN
500 UGX8,66335 MZN
1000 UGX17,32670 MZN
2000 UGX34,65340 MZN
5000 UGX86,63350 MZN
10000 UGX173,26700 MZN
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Угандийский шиллинг
1 MZN57,71450 UGX
5 MZN288,57250 UGX
10 MZN577,14500 UGX
20 MZN1 154,29000 UGX
50 MZN2 885,72500 UGX
100 MZN5 771,45000 UGX
250 MZN14 428,62500 UGX
500 MZN28 857,25000 UGX
1000 MZN57 714,50000 UGX
2000 MZN115 429,00000 UGX
5000 MZN288 572,50000 UGX
10000 MZN577 145,00000 UGX