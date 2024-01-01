500 угандийских шиллингов в лесотские лоти

Сконвертируйте UGX в LSL по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = L0,004803 LSL

Среднерыночный курс в 06:40
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График изменения обменного курса UGX к LSL

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LSL
1 UGX в LSLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00490,0049
Низкий0,00470,0046
В среднем0,00480,0048
Изменение1.27%-1.13%
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Соотношение 1 UGX к LSL

За последние 30 дней максимальный курс UGX к LSL составил 0,0049, а минимальный — 0,0047. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0048. Изменение курса UGX к LSL в процентном соотношении составило 1.27.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к LSL составил 0,0049, а минимальный — 0,0046. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0048. Изменение курса UGX к LSL в процентном соотношении составило -1.13.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5170,9331,3290,77484,3821 695,521,391
1 AUD0,65910,6150,8760,5155,6291 117,770,917
1 EUR1,0721,62611,4240,8390,4281 8171,491
1 SGD0,7531,1410,70210,58363,51 275,931,047

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Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в лесотские лоти

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и LSL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в LSL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Лесотский лоти
1 UGX0,00480 LSL
5 UGX0,02401 LSL
10 UGX0,04803 LSL
20 UGX0,09606 LSL
50 UGX0,24014 LSL
100 UGX0,48029 LSL
250 UGX1,20072 LSL
500 UGX2,40143 LSL
1000 UGX4,80287 LSL
2000 UGX9,60574 LSL
5000 UGX24,01435 LSL
10000 UGX48,02870 LSL
Обменные курсы Лесотский лоти / Угандийский шиллинг
1 LSL208,20900 UGX
5 LSL1 041,04500 UGX
10 LSL2 082,09000 UGX
20 LSL4 164,18000 UGX
50 LSL10 410,45000 UGX
100 LSL20 820,90000 UGX
250 LSL52 052,25000 UGX
500 LSL104 104,50000 UGX
1000 LSL208 209,00000 UGX
2000 LSL416 418,00000 UGX
5000 LSL1 041 045,00000 UGX
10000 LSL2 082 090,00000 UGX