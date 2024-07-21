5 турецких лир в сингапурские доллары

Сконвертируйте TRY в SGD по реальному обменному курсу

5 try
0,20 sgd

TL1,000 TRY = S$0,04072 SGD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TRY в SGDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,04160,0421
Низкий0,04050,0405
В среднем0,04110,0415
Изменить-1.28%-2.55%
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Соотношение 1 TRY к SGD

За последние 30 дней максимальный курс TRY к SGD составил 0,0416, а минимальный — 0,0405. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0411. Изменение курса TRY к SGD в процентном соотношении составило -1.28.

За последние 90 дней максимальный курс TRY к SGD составил 0,0421, а минимальный — 0,0405. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0415. Изменение курса TRY к SGD в процентном соотношении составило -2.55.

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Популярные валюты

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9190,77427883,7231,3733,67348,26
1 EUR1,08810,843302,54791,1161,4943,99752,522
1 GBP1,2911,1871358,995108,1161,7734,74362,321
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,174

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Как произвести расчет конвертации из турецких лир в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для турецких лир

TRY в USD

TRY в EUR

TRY в GBP

TRY в PKR

TRY в INR

TRY в CAD

TRY в AED

TRY в EGP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Турецкая лира / Сингапурский доллар
1 TRY0,04072 SGD
5 TRY0,20358 SGD
10 TRY0,40716 SGD
20 TRY0,81432 SGD
50 TRY2,03580 SGD
100 TRY4,07160 SGD
250 TRY10,17900 SGD
500 TRY20,35800 SGD
1000 TRY40,71600 SGD
2000 TRY81,43200 SGD
5000 TRY203,58000 SGD
10000 TRY407,16000 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Турецкая лира
1 SGD24,56030 TRY
5 SGD122,80150 TRY
10 SGD245,60300 TRY
20 SGD491,20600 TRY
50 SGD1 228,01500 TRY
100 SGD2 456,03000 TRY
250 SGD6 140,07500 TRY
500 SGD12 280,15000 TRY
1000 SGD24 560,30000 TRY
2000 SGD49 120,60000 TRY
5000 SGD122 801,50000 TRY
10000 SGD245 603,00000 TRY