10 турецких лир в сингапурские доллары
Сконвертируйте TRY в SGD по реальному обменному курсу
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|1 TRY в SGD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0416
|0,0421
|Низкий
|0,0405
|0,0405
|В среднем
|0,0411
|0,0415
|Изменить
|-1.28%
|-2.55%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 TRY к SGD
За последние 30 дней максимальный курс TRY к SGD составил 0,0416, а минимальный — 0,0405. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0411. Изменение курса TRY к SGD в процентном соотношении составило -1.28.
За последние 90 дней максимальный курс TRY к SGD составил 0,0421, а минимальный — 0,0405. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0415. Изменение курса TRY к SGD в процентном соотношении составило -2.55.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из турецких лир в сингапурские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Сингапурский доллар / Турецкая лира
|1 SGD
|24,56030 TRY
|5 SGD
|122,80150 TRY
|10 SGD
|245,60300 TRY
|20 SGD
|491,20600 TRY
|50 SGD
|1 228,01500 TRY
|100 SGD
|2 456,03000 TRY
|250 SGD
|6 140,07500 TRY
|500 SGD
|12 280,15000 TRY
|1000 SGD
|24 560,30000 TRY
|2000 SGD
|49 120,60000 TRY
|5000 SGD
|122 801,50000 TRY
|10000 SGD
|245 603,00000 TRY