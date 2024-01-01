100 турецких лир в нигерийские найры

Сконвертируйте TRY в NGN по реальному обменному курсу

100 try
4 897,09 ngn

TL1,000 TRY = ₦48,97 NGN

Среднерыночный курс в 20:59
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

1 TRY в NGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий49,048149,0481
Низкий45,703435,2192
В среднем47,239145,1435
Изменить6.49%39.05%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 TRY к NGN

За последние 30 дней максимальный курс TRY к NGN составил 49,0481, а минимальный — 45,7034. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 47,2391. Изменение курса TRY к NGN в процентном соотношении составило 6.49.

За последние 90 дней максимальный курс TRY к NGN составил 49,0481, а минимальный — 35,2192. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 45,1435. Изменение курса TRY к NGN в процентном соотношении составило 39.05.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9190,77427883,7231,3733,67348,26
1 EUR1,08810,843302,54791,1161,4943,99752,522
1 GBP1,2911,1871358,995108,1161,7734,74362,321
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,174

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из турецких лир в нигерийские найры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и NGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в NGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для турецких лир

TRY в USD

TRY в EUR

TRY в GBP

TRY в PKR

TRY в INR

TRY в CAD

TRY в AED

TRY в EGP

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Турецкая лира / Нигерийская найра
1 TRY48,97090 NGN
5 TRY244,85450 NGN
10 TRY489,70900 NGN
20 TRY979,41800 NGN
50 TRY2 448,54500 NGN
100 TRY4 897,09000 NGN
250 TRY12 242,72500 NGN
500 TRY24 485,45000 NGN
1000 TRY48 970,90000 NGN
2000 TRY97 941,80000 NGN
5000 TRY244 854,50000 NGN
10000 TRY489 709,00000 NGN
Обменные курсы Нигерийская найра / Турецкая лира
1 NGN0,02042 TRY
5 NGN0,10210 TRY
10 NGN0,20420 TRY
20 NGN0,40841 TRY
50 NGN1,02102 TRY
100 NGN2,04203 TRY
250 NGN5,10507 TRY
500 NGN10,21015 TRY
1000 NGN20,42030 TRY
2000 NGN40,84060 TRY
5000 NGN102,10150 TRY
10000 NGN204,20300 TRY