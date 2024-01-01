500 турецких лир в хорватские куны

Сконвертируйте TRY в HRK по реальному обменному курсу

500 try
106,25 hrk

TL1,000 TRY = kn0,2125 HRK

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс
1 января 2023 года Хорватия ввела евро, которое заменило в качестве действующей валюты хорватскую куну (HRK).
Проверьте обменный курс евро

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 TRY в HRKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,21560,2182
Низкий0,21210,2121
В среднем0,21370,2158
Изменить-0.58%-1.34%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 TRY к HRK

За последние 30 дней максимальный курс TRY к HRK составил 0,2156, а минимальный — 0,2121. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2137. Изменение курса TRY к HRK в процентном соотношении составило -0.58.

За последние 90 дней максимальный курс TRY к HRK составил 0,2182, а минимальный — 0,2121. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2158. Изменение курса TRY к HRK в процентном соотношении составило -1.34.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9190,77427883,7231,3733,67348,26
1 EUR1,08810,843302,54791,1161,4943,99752,522
1 GBP1,2911,1871358,995108,1161,7734,74362,321
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,174

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из турецких лир в хорватские куны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и HRK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в HRK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для турецких лир

TRY в USD

TRY в EUR

TRY в GBP

TRY в PKR

TRY в INR

TRY в CAD

TRY в AED

TRY в EGP

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Турецкая лира / Хорватская куна
1 TRY0,21249 HRK
5 TRY1,06245 HRK
10 TRY2,12490 HRK
20 TRY4,24980 HRK
50 TRY10,62450 HRK
100 TRY21,24900 HRK
250 TRY53,12250 HRK
500 TRY106,24500 HRK
1000 TRY212,49000 HRK
2000 TRY424,98000 HRK
5000 TRY1 062,45000 HRK
10000 TRY2 124,90000 HRK
Обменные курсы Хорватская куна / Турецкая лира
1 HRK4,70611 TRY
5 HRK23,53055 TRY
10 HRK47,06110 TRY
20 HRK94,12220 TRY
50 HRK235,30550 TRY
100 HRK470,61100 TRY
250 HRK1 176,52750 TRY
500 HRK2 353,05500 TRY
1000 HRK4 706,11000 TRY
2000 HRK9 412,22000 TRY
5000 HRK23 530,55000 TRY
10000 HRK47 061,10000 TRY