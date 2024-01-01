10 тайских батов в намибийские доллары

Сконвертируйте THB в NAD по реальному обменному курсу

10 thb
5.30 nad

1.00000 THB = 0.52958 NAD

Среднерыночный курс в 21:52
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Loading

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853661.0755589.34521.451131.648980.9354318.3289
1 GBP1.1714311.25995104.6631.699921.93171.0957921.4713
1 USD0.929750.793682183.06931.34921.533150.869717.0414
1 INR0.01119250.009554460.012038110.01624190.01845630.01046960.205147

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из тайских батов в намибийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите THB из выпадающего списка для исходной валюты и NAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из THB в NAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для тайских батов

THB в USD

THB в EUR

THB в CAD

THB в AUD

THB в GBP

THB в INR

THB в ZAR

THB в SGD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Тайский бат / Намибийский доллар
1 THB0.52958 NAD
5 THB2.64791 NAD
10 THB5.29582 NAD
20 THB10.59164 NAD
50 THB26.47910 NAD
100 THB52.95820 NAD
250 THB132.39550 NAD
500 THB264.79100 NAD
1000 THB529.58200 NAD
2000 THB1059.16400 NAD
5000 THB2647.91000 NAD
10000 THB5295.82000 NAD
Обменные курсы Намибийский доллар / Тайский бат
1 NAD1.88828 THB
5 NAD9.44140 THB
10 NAD18.88280 THB
20 NAD37.76560 THB
50 NAD94.41400 THB
100 NAD188.82800 THB
250 NAD472.07000 THB
500 NAD944.14000 THB
1000 NAD1888.28000 THB
2000 NAD3776.56000 THB
5000 NAD9441.40000 THB
10000 NAD18882.80000 THB