1 намибийский доллар в тайские баты

Сконвертируйте NAD в THB по реальному обменному курсу

1 nad
1,99 thb

$1,000 NAD = ฿1,990 THB

Среднерыночный курс в 20:58
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1 NAD в THBПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,04502,0452
Низкий1,96981,9201
В среднем2,00971,9896
Изменить-2.61%3.29%
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Соотношение 1 NAD к THB

За последние 30 дней максимальный курс NAD к THB составил 2,0450, а минимальный — 1,9698. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,0097. Изменение курса NAD к THB в процентном соотношении составило -2.61.

За последние 90 дней максимальный курс NAD к THB составил 2,0452, а минимальный — 1,9201. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,9896. Изменение курса NAD к THB в процентном соотношении составило 3.29.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из намибийских долларов в тайские баты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NAD из выпадающего списка для исходной валюты и THB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NAD в THB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Намибийский доллар / Тайский бат
1 NAD1,98974 THB
5 NAD9,94870 THB
10 NAD19,89740 THB
20 NAD39,79480 THB
50 NAD99,48700 THB
100 NAD198,97400 THB
250 NAD497,43500 THB
500 NAD994,87000 THB
1000 NAD1 989,74000 THB
2000 NAD3 979,48000 THB
5000 NAD9 948,70000 THB
10000 NAD19 897,40000 THB
Обменные курсы Тайский бат / Намибийский доллар
1 THB0,50258 NAD
5 THB2,51289 NAD
10 THB5,02578 NAD
20 THB10,05156 NAD
50 THB25,12890 NAD
100 THB50,25780 NAD
250 THB125,64450 NAD
500 THB251,28900 NAD
1000 THB502,57800 NAD
2000 THB1 005,15600 NAD
5000 THB2 512,89000 NAD
10000 THB5 025,78000 NAD