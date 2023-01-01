Сальвадорские колоны в арубанские флорины

Сконвертируйте SVC в AWG по реальному обменному курсу

1000 svc
206.74 awg

1.00000 SVC = 0.20674 AWG

Среднерыночный курс в 8:0 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса SVC к AWG

1 мин. назад 1 SVC → 0 AWG
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86161.0742589.09121.457171.676030.9583518.5277
1GBP1.1606311.2471103.4261.691631.945711.1122921.5089
1USD0.930850.80186182.93341.356451.560180.892117.2471
1INR0.01122450.009668730.012057910.01635590.01881250.01075680.207963

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из сальвадорских колонов в арубанские флорины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SVC из выпадающего списка для исходной валюты и AWG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SVC в AWG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for сальвадорский колон

SVC в EUR

SVC в USD

SVC в INR

SVC в AUD

SVC в GBP

SVC в SGD

SVC в ZAR

SVC в NZD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Сальвадорский колон / Арубанский флорин
1 SVC0.20674 AWG
5 SVC1.03372 AWG
10 SVC2.06744 AWG
20 SVC4.13488 AWG
50 SVC10.33720 AWG
100 SVC20.67440 AWG
250 SVC51.68600 AWG
500 SVC103.37200 AWG
1000 SVC206.74400 AWG
2000 SVC413.48800 AWG
5000 SVC1033.72000 AWG
10000 SVC2067.44000 AWG
Обменные курсы Арубанский флорин / Сальвадорский колон
1 AWG4.83691 SVC
5 AWG24.18455 SVC
10 AWG48.36910 SVC
20 AWG96.73820 SVC
50 AWG241.84550 SVC
100 AWG483.69100 SVC
250 AWG1209.22750 SVC
500 AWG2418.45500 SVC
1000 AWG4836.91000 SVC
2000 AWG9673.82000 SVC
5000 AWG24184.55000 SVC
10000 AWG48369.10000 SVC