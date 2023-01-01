Фунты острова Святой Елены в британские фунты стерлингов

Сконвертируйте SHP в GBP по реальному обменному курсу

1000 shp
1002.25 gbp

1.00000 SHP = 1.00225 GBP

Среднерыночный курс в 7:20 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса SHP к GBP

1 мин. назад 1 SHP → 0 GBP
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.861751.073689.06591.456021.675670.9579518.5035
1GBP1.1604311.2459103.361.689691.944591.1116321.4731
1USD0.931450.802633182.961.35621.560790.892217.235
1INR0.01122760.009674940.01205410.01634760.01881380.01075460.207751

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из фунтов острова Святой Елены в британские фунты стерлингов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SHP из выпадающего списка для исходной валюты и GBP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SHP в GBP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for фунт острова Святой Елены

SHP в USD

SHP в GBP

SHP в EUR

SHP в AUD

SHP в SGD

SHP в ZAR

SHP в CAD

SHP в NZD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Фунт Святой Елены / Британский фунт стерлингов
1 SHP1.00225 GBP
5 SHP5.01125 GBP
10 SHP10.02250 GBP
20 SHP20.04500 GBP
50 SHP50.11250 GBP
100 SHP100.22500 GBP
250 SHP250.56250 GBP
500 SHP501.12500 GBP
1000 SHP1002.25000 GBP
2000 SHP2004.50000 GBP
5000 SHP5011.25000 GBP
10000 SHP10022.50000 GBP
Обменные курсы Британский фунт стерлингов / Фунт Святой Елены
1 GBP0.99776 SHP
5 GBP4.98879 SHP
10 GBP9.97758 SHP
20 GBP19.95516 SHP
50 GBP49.88790 SHP
100 GBP99.77580 SHP
250 GBP249.43950 SHP
500 GBP498.87900 SHP
1000 GBP997.75800 SHP
2000 GBP1995.51600 SHP
5000 GBP4988.79000 SHP
10000 GBP9977.58000 SHP