Сейшельские рупии в бутанские нгултрумы

Сконвертируйте SCR в BTN по реальному обменному курсу

1000 scr
6422.67 btn

1.00000 SCR = 6.42267 BTN

Среднерыночный курс в 5:44 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса SCR к BTN

1 мин. назад 1 SCR → 0 BTN
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86241.073889.0611.457311.677160.957618.5352
1GBP1.1595511.24515103.2731.689861.944791.1103921.4929
1USD0.931250.803116182.941.357151.561890.891817.2613
1INR0.01122830.00968310.012056910.0163630.01883160.01075240.208118

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из сейшельских рупий в бутанские нгултрумы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SCR из выпадающего списка для исходной валюты и BTN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SCR в BTN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for сейшельская рупия

SCR в USD

SCR в EUR

SCR в GBP

SCR в INR

SCR в JPY

SCR в RUB

SCR в AUD

SCR в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Сейшельская рупия / Бутанский нгултрум
1 SCR6.42267 BTN
5 SCR32.11335 BTN
10 SCR64.22670 BTN
20 SCR128.45340 BTN
50 SCR321.13350 BTN
100 SCR642.26700 BTN
250 SCR1605.66750 BTN
500 SCR3211.33500 BTN
1000 SCR6422.67000 BTN
2000 SCR12845.34000 BTN
5000 SCR32113.35000 BTN
10000 SCR64226.70000 BTN
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Сейшельская рупия
1 BTN0.15570 SCR
5 BTN0.77850 SCR
10 BTN1.55699 SCR
20 BTN3.11398 SCR
50 BTN7.78495 SCR
100 BTN15.56990 SCR
250 BTN38.92475 SCR
500 BTN77.84950 SCR
1000 BTN155.69900 SCR
2000 BTN311.39800 SCR
5000 BTN778.49500 SCR
10000 BTN1556.99000 SCR