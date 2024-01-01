20 пакистанских рупий в маврикийские рупии

Сконвертируйте PKR в MUR по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = ₨0,1670 MUR

Среднерыночный курс в 21:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса PKR к MUR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

MUR
1 PKR в MURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,16720,1676
Низкий0,16490,1641
В среднем0,16610,1658
Изменение0.70%0.32%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 PKR к MUR

За последние 30 дней максимальный курс PKR к MUR составил 0,1672, а минимальный — 0,1649. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1661. Изменение курса PKR к MUR в процентном соотношении составило 0.70.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к MUR составил 0,1676, а минимальный — 0,1641. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1658. Изменение курса PKR к MUR в процентном соотношении составило 0.32.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график PKR к MUR

Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

PKR в USD

PKR в EUR

PKR в INR

PKR в GBP

PKR в AED

PKR в CAD

PKR в SAR

PKR в TRY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Маврикийская рупия
1 PKR0,16700 MUR
5 PKR0,83502 MUR
10 PKR1,67003 MUR
20 PKR3,34006 MUR
50 PKR8,35015 MUR
100 PKR16,70030 MUR
250 PKR41,75075 MUR
500 PKR83,50150 MUR
1000 PKR167,00300 MUR
2000 PKR334,00600 MUR
5000 PKR835,01500 MUR
10000 PKR1 670,03000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Пакистанская рупия
1 MUR5,98790 PKR
5 MUR29,93950 PKR
10 MUR59,87900 PKR
20 MUR119,75800 PKR
50 MUR299,39500 PKR
100 MUR598,79000 PKR
250 MUR1 496,97500 PKR
500 MUR2 993,95000 PKR
1000 MUR5 987,90000 PKR
2000 MUR11 975,80000 PKR
5000 MUR29 939,50000 PKR
10000 MUR59 879,00000 PKR