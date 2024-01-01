20 маврикийских рупий в пакистанские рупии
Сконвертируйте MUR в PKR по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 MUR в PKR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|5,9727
|6,0764
|Низкий
|5,6746
|5,6746
|В среднем
|5,8414
|5,9059
|Изменить
|2.03%
|1.34%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MUR к PKR
За последние 30 дней максимальный курс MUR к PKR составил 5,9727, а минимальный — 5,6746. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 5,8414. Изменение курса MUR к PKR в процентном соотношении составило 2.03.
За последние 90 дней максимальный курс MUR к PKR составил 6,0764, а минимальный — 5,6746. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 5,9059. Изменение курса MUR к PKR в процентном соотношении составило 1.34.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в пакистанские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и PKR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в PKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Маврикийская рупия / Пакистанская рупия
|1 MUR
|5,94944 PKR
|5 MUR
|29,74720 PKR
|10 MUR
|59,49440 PKR
|20 MUR
|118,98880 PKR
|50 MUR
|297,47200 PKR
|100 MUR
|594,94400 PKR
|250 MUR
|1 487,36000 PKR
|500 MUR
|2 974,72000 PKR
|1000 MUR
|5 949,44000 PKR
|2000 MUR
|11 898,88000 PKR
|5000 MUR
|29 747,20000 PKR
|10000 MUR
|59 494,40000 PKR