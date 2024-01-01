20 Pakistan rupisinden Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile PKR → MUR çevirin

1,000₨ PKR = 0,1673₨ MUR

11:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → MUR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MUR
1 PKR → MURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,16980,1698
Düşük0,16490,1641
Ortalama0,16670,1660
Değişim0.05%0.97%
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1 PKR → MUR istatistikleri

PKR → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1698, en düşük 0,1649 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1667 oldu. PKR → MUR kurundaki değişiklik 0.05 değerindeydi.

PKR → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1698, en düşük 0,1641 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1660 oldu. PKR → MUR kurundaki değişiklik 0.97 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - MUR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,4160,7923,6731,4093,75434,539
1 EUR1,054189,0120,8353,8731,4863,95836,42
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2631,197106,57914,6371,7794,7443,608

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Mauritius Rupisi
1 PKR0,16730 MUR
5 PKR0,83649 MUR
10 PKR1,67297 MUR
20 PKR3,34594 MUR
50 PKR8,36485 MUR
100 PKR16,72970 MUR
250 PKR41,82425 MUR
500 PKR83,64850 MUR
1000 PKR167,29700 MUR
2000 PKR334,59400 MUR
5000 PKR836,48500 MUR
10000 PKR1.672,97000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Pakistan Rupisi
1 MUR5,97741 PKR
5 MUR29,88705 PKR
10 MUR59,77410 PKR
20 MUR119,54820 PKR
50 MUR298,87050 PKR
100 MUR597,74100 PKR
250 MUR1.494,35250 PKR
500 MUR2.988,70500 PKR
1000 MUR5.977,41000 PKR
2000 MUR11.954,82000 PKR
5000 MUR29.887,05000 PKR
10000 MUR59.774,10000 PKR