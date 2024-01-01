5 филиппинских песо в гвинейские франки

Сконвертируйте PHP в GNF по реальному обменному курсу

₱1,000 PHP = GFr147,4 GNF

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PHP к GNF

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GNF
1 PHP в GNFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий150,2720155,5830
Низкий146,5550146,5550
В среднем148,4622151,5749
Изменение-1.87%-1.97%
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Соотношение 1 PHP к GNF

За последние 30 дней максимальный курс PHP к GNF составил 150,2720, а минимальный — 146,5550. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 148,4622. Изменение курса PHP к GNF в процентном соотношении составило -1.87.

За последние 90 дней максимальный курс PHP к GNF составил 155,5830, а минимальный — 146,5550. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 151,5749. Изменение курса PHP к GNF в процентном соотношении составило -1.97.

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Популярные валюты

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,3910,9331,5190,7741 398152,637,185
1 CAD0,71910,6711,0920,5561 005,03109,7275,165
1 EUR1,0721,49111,6280,831 498,52163,67,701
1 AUD0,6580,9160,61410,51920,373100,4844,73

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Как произвести расчет конвертации из филиппинских песо в гвинейские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PHP из выпадающего списка для исходной валюты и GNF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PHP в GNF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для филиппинских песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Филиппинский песо / Гвинейский франк
1 PHP147,42900 GNF
5 PHP737,14500 GNF
10 PHP1 474,29000 GNF
20 PHP2 948,58000 GNF
50 PHP7 371,45000 GNF
100 PHP14 742,90000 GNF
250 PHP36 857,25000 GNF
500 PHP73 714,50000 GNF
1000 PHP147 429,00000 GNF
2000 PHP294 858,00000 GNF
5000 PHP737 145,00000 GNF
10000 PHP1 474 290,00000 GNF
Обменные курсы Гвинейский франк / Филиппинский песо
1 GNF0,00678 PHP
5 GNF0,03391 PHP
10 GNF0,06783 PHP
20 GNF0,13566 PHP
50 GNF0,33915 PHP
100 GNF0,67829 PHP
250 GNF1,69574 PHP
500 GNF3,39147 PHP
1000 GNF6,78294 PHP
2000 GNF13,56588 PHP
5000 GNF33,91470 PHP
10000 GNF67,82940 PHP