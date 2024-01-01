10 кин Папуа-Новой Гвинеи в новые израильские шекели
Сконвертируйте PGK в ILS по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
График изменения обменного курса PGK к ILS
1 PGK = 0,94823 ILS
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
|1 PGK в ILS
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,9653
|0,9753
|Низкий
|0,9406
|0,9343
|В среднем
|0,9528
|0,9545
|Изменение
|-1.00%
|-2.78%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 PGK к ILS
За последние 30 дней максимальный курс PGK к ILS составил 0,9653, а минимальный — 0,9406. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,9528. Изменение курса PGK к ILS в процентном соотношении составило -1.00.
За последние 90 дней максимальный курс PGK к ILS составил 0,9753, а минимальный — 0,9343. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,9545. Изменение курса PGK к ILS в процентном соотношении составило -2.78.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из кин Папуа-Новой Гвинеи в новые израильские шекели
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите PGK из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PGK в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Папуа-Новой Гвинеи Кина / Израильский новый шекель
|1 PGK
|0,94823 ILS
|5 PGK
|4,74113 ILS
|10 PGK
|9,48225 ILS
|20 PGK
|18,96450 ILS
|50 PGK
|47,41125 ILS
|100 PGK
|94,82250 ILS
|250 PGK
|237,05625 ILS
|500 PGK
|474,11250 ILS
|1000 PGK
|948,22500 ILS
|2000 PGK
|1 896,45000 ILS
|5000 PGK
|4 741,12500 ILS
|10000 PGK
|9 482,25000 ILS
|Обменные курсы Израильский новый шекель / Папуа-Новой Гвинеи Кина
|1 ILS
|1,05460 PGK
|5 ILS
|5,27300 PGK
|10 ILS
|10,54600 PGK
|20 ILS
|21,09200 PGK
|50 ILS
|52,73000 PGK
|100 ILS
|105,46000 PGK
|250 ILS
|263,65000 PGK
|500 ILS
|527,30000 PGK
|1000 ILS
|1 054,60000 PGK
|2000 ILS
|2 109,20000 PGK
|5000 ILS
|5 273,00000 PGK
|10000 ILS
|10 546,00000 PGK