2 000 панамских бальбоа в новые израильские шекели

Сконвертируйте PAB в ILS по реальному обменному курсу

B/.1,000 PAB = ₪3,750 ILS

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса PAB к ILS

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

ILS
1 PAB в ILSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий3,80183,8123
Низкий3,71133,6325
В среднем3,75263,7348
Изменение-0.35%-0.60%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 PAB к ILS

За последние 30 дней максимальный курс PAB к ILS составил 3,8018, а минимальный — 3,7113. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3,7526. Изменение курса PAB к ILS в процентном соотношении составило -0.35.

За последние 90 дней максимальный курс PAB к ILS составил 3,8123, а минимальный — 3,6325. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3,7348. Изменение курса PAB к ILS в процентном соотношении составило -0.60.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график PAB к ILS

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из панамских бальбоа в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PAB из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PAB в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для панамских бальбоа

PAB в USD

PAB в EUR

PAB в GBP

PAB в INR

PAB в JPY

PAB в RUB

PAB в AUD

PAB в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Панамский бальбоа / Израильский новый шекель
1 PAB3,75015 ILS
5 PAB18,75075 ILS
10 PAB37,50150 ILS
20 PAB75,00300 ILS
50 PAB187,50750 ILS
100 PAB375,01500 ILS
250 PAB937,53750 ILS
500 PAB1 875,07500 ILS
1000 PAB3 750,15000 ILS
2000 PAB7 500,30000 ILS
5000 PAB18 750,75000 ILS
10000 PAB37 501,50000 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Панамский бальбоа
1 ILS0,26666 PAB
5 ILS1,33328 PAB
10 ILS2,66656 PAB
20 ILS5,33312 PAB
50 ILS13,33280 PAB
100 ILS26,66560 PAB
250 ILS66,66400 PAB
500 ILS133,32800 PAB
1000 ILS266,65600 PAB
2000 ILS533,31200 PAB
5000 ILS1 333,28000 PAB
10000 ILS2 666,56000 PAB