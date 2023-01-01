Оманские риалы в намибийские доллары

Сконвертируйте OMR в NAD по реальному обменному курсу

1 000 omr
49 125,30 nad

1.00000 OMR = 49.12530 NAD

Среднерыночный курс в 2:8 UTC
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График изменения обменного курса OMR к NAD

1 мин. назад 1 OMR → 0 NAD
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.074789.0841.457781.678040.9588518.5319
1GBP1.1615811.2483103.4741.693261.94911.1137821.5254
1USD0.93050.801089182.8921.356451.56140.892217.2438
1INR0.01122540.009664260.012063910.01636410.01883660.01076340.208027

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в намибийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и NAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в NAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Оманский риал / Намибийский доллар
1 OMR49.12530 NAD
5 OMR245.62650 NAD
10 OMR491.25300 NAD
20 OMR982.50600 NAD
50 OMR2456.26500 NAD
100 OMR4912.53000 NAD
250 OMR12281.32500 NAD
500 OMR24562.65000 NAD
1000 OMR49125.30000 NAD
2000 OMR98250.60000 NAD
5000 OMR245626.50000 NAD
10000 OMR491253.00000 NAD
Обменные курсы Намибийский доллар / Оманский риал
1 NAD0.02036 OMR
5 NAD0.10178 OMR
10 NAD0.20356 OMR
20 NAD0.40712 OMR
50 NAD1.01780 OMR
100 NAD2.03561 OMR
250 NAD5.08902 OMR
500 NAD10.17805 OMR
1000 NAD20.35610 OMR
2000 NAD40.71220 OMR
5000 NAD101.78050 OMR
10000 NAD203.56100 OMR