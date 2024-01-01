Yemen riyalinden Namibya dolarına

Reel döviz kuru ile OMR → NAD çevirin

1.000 omr
49.288,40 nad

1.00000 OMR = 49.28840 NAD

16:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551551.0757589.31441.453071.652840.9476918.3747
1 GBP1.1693811.25795104.4421.699181.932781.1082121.4868
1 USD0.929450.794944183.02521.350751.536450.8809517.0808
1 INR0.01119640.009574730.012044510.01626920.01850590.01061060.20573

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Yemen riyalinden Namibya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → NAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

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OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Namibya Doları
1 OMR49.28840 NAD
5 OMR246.44200 NAD
10 OMR492.88400 NAD
20 OMR985.76800 NAD
50 OMR2464.42000 NAD
100 OMR4928.84000 NAD
250 OMR12322.10000 NAD
500 OMR24644.20000 NAD
1000 OMR49288.40000 NAD
2000 OMR98576.80000 NAD
5000 OMR246442.00000 NAD
10000 OMR492884.00000 NAD
Çevrim kurları Namibya Doları / Umman Riyali
1 NAD0.02029 OMR
5 NAD0.10144 OMR
10 NAD0.20289 OMR
20 NAD0.40577 OMR
50 NAD1.01443 OMR
100 NAD2.02887 OMR
250 NAD5.07217 OMR
500 NAD10.14435 OMR
1000 NAD20.28870 OMR
2000 NAD40.57740 OMR
5000 NAD101.44350 OMR
10000 NAD202.88700 OMR