Оманские риалы в иорданские динары

Сконвертируйте OMR в JOD по реальному обменному курсу

1000 omr
1841.630 jod

1.00000 OMR = 1.84163 JOD

Среднерыночный курс в 2:56 UTC
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График изменения обменного курса OMR к JOD

1 мин. назад 1 OMR → 0 JOD
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.074889.09231.457971.678460.958818.534
1GBP1.1615811.24845103.4871.693521.949641.1137221.5284
1USD0.93040.800993182.8921.35651.561650.892117.2441
1INR0.01122430.009663090.012063910.01636470.01883950.01076220.208031

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в иорданские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и JOD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в JOD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Оманский риал / Иорданский динар
1 OMR1.84163 JOD
5 OMR9.20815 JOD
10 OMR18.41630 JOD
20 OMR36.83260 JOD
50 OMR92.08150 JOD
100 OMR184.16300 JOD
250 OMR460.40750 JOD
500 OMR920.81500 JOD
1000 OMR1841.63000 JOD
2000 OMR3683.26000 JOD
5000 OMR9208.15000 JOD
10000 OMR18416.30000 JOD
Обменные курсы Иорданский динар / Оманский риал
1 JOD0.54300 OMR
5 JOD2.71498 OMR
10 JOD5.42997 OMR
20 JOD10.85994 OMR
50 JOD27.14985 OMR
100 JOD54.29970 OMR
250 JOD135.74925 OMR
500 JOD271.49850 OMR
1000 JOD542.99700 OMR
2000 JOD1085.99400 OMR
5000 JOD2714.98500 OMR
10000 JOD5429.97000 OMR