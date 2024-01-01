ريال عماني إلى دينار أردني

تحويل OMR إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 omr
1,840.870 jod

ر.ع.1.000 OMR = JD1.841 JOD

Mid-market exchange rate at 12:32
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OMR إلى JOD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11293.2621.511.6520.94821.517
1 GBP1.1811.312110.0851.7821.951.11925.398
1 USD0.90.762183.9031.3581.4860.85319.358
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.231

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل ريال عماني إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / الدينار الأردني
1 OMR١٫٨٤٠٨٧ JOD
5 OMR٩٫٢٠٤٣٥ JOD
10 OMR١٨٫٤٠٨٧٠ JOD
20 OMR٣٦٫٨١٧٤٠ JOD
50 OMR٩٢٫٠٤٣٥٠ JOD
100 OMR١٨٤٫٠٨٧٠٠ JOD
250 OMR٤٦٠٫٢١٧٥٠ JOD
500 OMR٩٢٠٫٤٣٥٠٠ JOD
1000 OMR١٬٨٤٠٫٨٧٠٠٠ JOD
2000 OMR٣٬٦٨١٫٧٤٠٠٠ JOD
5000 OMR٩٬٢٠٤٫٣٥٠٠٠ JOD
10000 OMR١٨٬٤٠٨٫٧٠٠٠٠ JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / الريال العماني
1 JOD٠٫٥٤٣٢٢ OMR
5 JOD٢٫٧١٦١٠ OMR
10 JOD٥٫٤٣٢٢٠ OMR
20 JOD١٠٫٨٦٤٤٠ OMR
50 JOD٢٧٫١٦١٠٠ OMR
100 JOD٥٤٫٣٢٢٠٠ OMR
250 JOD١٣٥٫٨٠٥٠٠ OMR
500 JOD٢٧١٫٦١٠٠٠ OMR
1000 JOD٥٤٣٫٢٢٠٠٠ OMR
2000 JOD١٬٠٨٦٫٤٤٠٠٠ OMR
5000 JOD٢٬٧١٦٫١٠٠٠٠ OMR
10000 JOD٥٬٤٣٢٫٢٠٠٠٠ OMR