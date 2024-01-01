Yemen riyalinden Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile OMR → JOD çevirin

1.000 omr
1.840,800 jod

1.00000 OMR = 1.84080 JOD

16:19 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549851.0755589.31.452751.652530.9473618.3717
1 GBP1.1696111.25805104.4521.699251.932931.1080421.489
1 USD0.929750.794881183.02731.35071.536450.880817.0812
1 INR0.01119820.009573730.012044210.01626810.01850540.01060860.20573

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Yemen riyalinden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Ürdün Dinarı
1 OMR1.84080 JOD
5 OMR9.20400 JOD
10 OMR18.40800 JOD
20 OMR36.81600 JOD
50 OMR92.04000 JOD
100 OMR184.08000 JOD
250 OMR460.20000 JOD
500 OMR920.40000 JOD
1000 OMR1840.80000 JOD
2000 OMR3681.60000 JOD
5000 OMR9204.00000 JOD
10000 OMR18408.00000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Umman Riyali
1 JOD0.54324 OMR
5 JOD2.71620 OMR
10 JOD5.43241 OMR
20 JOD10.86482 OMR
50 JOD27.16205 OMR
100 JOD54.32410 OMR
250 JOD135.81025 OMR
500 JOD271.62050 OMR
1000 JOD543.24100 OMR
2000 JOD1086.48200 OMR
5000 JOD2716.20500 OMR
10000 JOD5432.41000 OMR