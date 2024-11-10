1 новозеландский доллар в турецкие лиры

Сконвертируйте NZD в TRY по реальному обменному курсу

$1,000 NZD = TL20,51 TRY

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса NZD к TRY

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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TRY
1 NZD в TRYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий20,949421,7022
Низкий20,312920,1443
В среднем20,628920,9216
Изменение-2.11%1.46%
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Соотношение 1 NZD к TRY

За последние 30 дней максимальный курс NZD к TRY составил 20,9494, а минимальный — 20,3129. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 20,6289. Изменение курса NZD к TRY в процентном соотношении составило -2.11.

За последние 90 дней максимальный курс NZD к TRY составил 21,7022, а минимальный — 20,1443. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 20,9216. Изменение курса NZD к TRY в процентном соотношении составило 1.46.

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Популярные валюты

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11,5190,7740,93384,3891,3910,876152,63
1 AUD0,65810,510,61455,5580,9160,577100,484
1 GBP1,2921,96211,205109,0271,7971,131197,19
1 EUR1,0721,6280,83190,4571,4910,939163,6

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Как произвести расчет конвертации из новозеландских долларов в турецкие лиры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NZD из выпадающего списка для исходной валюты и TRY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NZD в TRY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новозеландский доллар

NZD в USD

NZD в AUD

NZD в GBP

NZD в EUR

NZD в INR

NZD в CAD

NZD в CHF

NZD в JPY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новозеландский доллар / Турецкая лира
1 NZD20,50730 TRY
5 NZD102,53650 TRY
10 NZD205,07300 TRY
20 NZD410,14600 TRY
50 NZD1 025,36500 TRY
100 NZD2 050,73000 TRY
250 NZD5 126,82500 TRY
500 NZD10 253,65000 TRY
1000 NZD20 507,30000 TRY
2000 NZD41 014,60000 TRY
5000 NZD102 536,50000 TRY
10000 NZD205 073,00000 TRY
Обменные курсы Турецкая лира / Новозеландский доллар
1 TRY0,04876 NZD
5 TRY0,24382 NZD
10 TRY0,48763 NZD
20 TRY0,97526 NZD
50 TRY2,43815 NZD
100 TRY4,87631 NZD
250 TRY12,19077 NZD
500 TRY24,38155 NZD
1000 TRY48,76310 NZD
2000 TRY97,52620 NZD
5000 TRY243,81550 NZD
10000 TRY487,63100 NZD