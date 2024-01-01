5 000 никарагуанских кордоб в новые израильские шекели

Сконвертируйте NIO в ILS по реальному обменному курсу

5 000 nio
494,77 ils

C$1,000 NIO = ₪0,09895 ILS

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 NIO в ILSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,10240,1032
Низкий0,09760,0976
В среднем0,10040,1008
Изменить-2.29%-3.37%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 NIO к ILS

За последние 30 дней максимальный курс NIO к ILS составил 0,1024, а минимальный — 0,0976. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1004. Изменение курса NIO к ILS в процентном соотношении составило -2.29.

За последние 90 дней максимальный курс NIO к ILS составил 0,1032, а минимальный — 0,0976. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1008. Изменение курса NIO к ILS в процентном соотношении составило -3.37.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из никарагуанских кордоб в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NIO из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NIO в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для никарагуанских кордоб

NIO в USD

NIO в EUR

NIO в GBP

NIO в INR

NIO в JPY

NIO в RUB

NIO в AUD

NIO в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Никарагуанская кордоба / Израильский новый шекель
1 NIO0,09895 ILS
5 NIO0,49477 ILS
10 NIO0,98954 ILS
20 NIO1,97908 ILS
50 NIO4,94769 ILS
100 NIO9,89539 ILS
250 NIO24,73848 ILS
500 NIO49,47695 ILS
1000 NIO98,95390 ILS
2000 NIO197,90780 ILS
5000 NIO494,76950 ILS
10000 NIO989,53900 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Никарагуанская кордоба
1 ILS10,10570 NIO
5 ILS50,52850 NIO
10 ILS101,05700 NIO
20 ILS202,11400 NIO
50 ILS505,28500 NIO
100 ILS1 010,57000 NIO
250 ILS2 526,42500 NIO
500 ILS5 052,85000 NIO
1000 ILS10 105,70000 NIO
2000 ILS20 211,40000 NIO
5000 ILS50 528,50000 NIO
10000 ILS101 057,00000 NIO