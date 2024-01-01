1 тысяча мозамбикских метикалов в оманские риалы

Сконвертируйте MZN в OMR по реальному обменному курсу

1 000 mzn
6,032 omr

MT1,000 MZN = ر.ع.0,006032 OMR

Среднерыночный курс в 20:18
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1 MZN в OMRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00610,0061
Низкий0,00600,0060
В среднем0,00600,0060
Изменить-0.32%0.17%
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Соотношение 1 MZN к OMR

За последние 30 дней максимальный курс MZN к OMR составил 0,0061, а минимальный — 0,0060. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0060. Изменение курса MZN к OMR в процентном соотношении составило -0.32.

За последние 90 дней максимальный курс MZN к OMR составил 0,0061, а минимальный — 0,0060. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0060. Изменение курса MZN к OMR в процентном соотношении составило 0.17.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мозамбикских метикалов

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MZN в EUR

MZN в GBP

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MZN в JPY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Оманский риал
1 MZN0,00603 OMR
5 MZN0,03016 OMR
10 MZN0,06032 OMR
20 MZN0,12065 OMR
50 MZN0,30162 OMR
100 MZN0,60324 OMR
250 MZN1,50809 OMR
500 MZN3,01618 OMR
1000 MZN6,03237 OMR
2000 MZN12,06474 OMR
5000 MZN30,16185 OMR
10000 MZN60,32370 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Мозамбикский метикал
1 OMR165,77200 MZN
5 OMR828,86000 MZN
10 OMR1 657,72000 MZN
20 OMR3 315,44000 MZN
50 OMR8 288,60000 MZN
100 OMR16 577,20000 MZN
250 OMR41 443,00000 MZN
500 OMR82 886,00000 MZN
1000 OMR165 772,00000 MZN
2000 OMR331 544,00000 MZN
5000 OMR828 860,00000 MZN
10000 OMR1 657 720,00000 MZN