История обменного курса мозамбикский метикал–оманские риалы

Обменный курс мозамбикский метикал/оманские риалы сейчас составляет 0,006, отражая изменение в размере -0.010% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.190% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/оманские риалы колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,006, и минимумом, равным 0,006, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.372% уменьшение стоимости.