2 000 оманских риалов в мозамбикские метикалы

Сконвертируйте OMR в MZN по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = MT165,1 MZN

Среднерыночный курс в 21:57
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса OMR к MZN

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

MZN
1 OMR в MZNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий166,3650166,3650
Низкий165,0740165,0740
В среднем165,7049165,7621
Изменение-0.53%-0.40%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 OMR к MZN

За последние 30 дней максимальный курс OMR к MZN составил 166,3650, а минимальный — 165,0740. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 165,7049. Изменение курса OMR к MZN в процентном соотношении составило -0.53.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к MZN составил 166,3650, а минимальный — 165,0740. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 165,7621. Изменение курса OMR к MZN в процентном соотношении составило -0.40.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график OMR к MZN

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в мозамбикские метикалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и MZN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в MZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Мозамбикский метикал
1 OMR165,07400 MZN
5 OMR825,37000 MZN
10 OMR1 650,74000 MZN
20 OMR3 301,48000 MZN
50 OMR8 253,70000 MZN
100 OMR16 507,40000 MZN
250 OMR41 268,50000 MZN
500 OMR82 537,00000 MZN
1000 OMR165 074,00000 MZN
2000 OMR330 148,00000 MZN
5000 OMR825 370,00000 MZN
10000 OMR1 650 740,00000 MZN
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Оманский риал
1 MZN0,00606 OMR
5 MZN0,03029 OMR
10 MZN0,06058 OMR
20 MZN0,12116 OMR
50 MZN0,30289 OMR
100 MZN0,60579 OMR
250 MZN1,51447 OMR
500 MZN3,02894 OMR
1000 MZN6,05789 OMR
2000 MZN12,11578 OMR
5000 MZN30,28945 OMR
10000 MZN60,57890 OMR