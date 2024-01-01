20 мексиканских песо в польские злотые

Сконвертируйте MXN в PLN по реальному обменному курсу

Mex$1,000 MXN = zł0,2000 PLN

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

График изменения обменного курса MXN к PLN

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

PLN
1 MXN в PLNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,20370,2102
Низкий0,19770,1933
В среднем0,20060,1997
Изменение-1.15%-4.89%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 MXN к PLN

За последние 30 дней максимальный курс MXN к PLN составил 0,2037, а минимальный — 0,1977. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2006. Изменение курса MXN к PLN в процентном соотношении составило -1.15.

За последние 90 дней максимальный курс MXN к PLN составил 0,2102, а минимальный — 0,1933. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1997. Изменение курса MXN к PLN в процентном соотношении составило -4.89.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график MXN к PLN

Популярные валюты

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10,9331,39184,3890,7740,8761,5195,735
1 EUR1,07211,49190,4570,830,9391,6286,148
1 CAD0,7190,671160,6680,5560,631,0924,123
1 INR0,0120,0110,01610,0090,010,0180,068

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из мексиканских песо в польские злотые

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MXN из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MXN в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мексиканских песо

MXN в USD

MXN в EUR

MXN в CAD

MXN в INR

MXN в GBP

MXN в CHF

MXN в AUD

MXN в BRL

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мексиканское песо / Польский злотый
1 MXN0,19996 PLN
5 MXN0,99979 PLN
10 MXN1,99958 PLN
20 MXN3,99916 PLN
50 MXN9,99790 PLN
100 MXN19,99580 PLN
250 MXN49,98950 PLN
500 MXN99,97900 PLN
1000 MXN199,95800 PLN
2000 MXN399,91600 PLN
5000 MXN999,79000 PLN
10000 MXN1 999,58000 PLN
Обменные курсы Польский злотый / Мексиканское песо
1 PLN5,00105 MXN
5 PLN25,00525 MXN
10 PLN50,01050 MXN
20 PLN100,02100 MXN
50 PLN250,05250 MXN
100 PLN500,10500 MXN
250 PLN1 250,26250 MXN
500 PLN2 500,52500 MXN
1000 PLN5 001,05000 MXN
2000 PLN10 002,10000 MXN
5000 PLN25 005,25000 MXN
10000 PLN50 010,50000 MXN