История обменного курса мексиканское песо–польские злотые

Обменный курс мексиканских песо/польские злотые сейчас составляет 0,200, отражая изменение в размере -0.847% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мексиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.738% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мексиканское песо/польские злотые колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,202, и минимумом, равным 0,196, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.675%.