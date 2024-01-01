1 тысяча мальдивских руфий в тихоокеанские франки

Сконвертируйте MVR в XPF по реальному обменному курсу

1 000 mvr
7 210 xpf

MVR1,000 MVR = ₣7,210 XPF

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 MVR в XPFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий7,31727,3884
Низкий7,16147,1274
В среднем7,24067,2317
Изменить0.02%-1.60%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 MVR к XPF

За последние 30 дней максимальный курс MVR к XPF составил 7,3172, а минимальный — 7,1614. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 7,2406. Изменение курса MVR к XPF в процентном соотношении составило 0.02.

За последние 90 дней максимальный курс MVR к XPF составил 7,3884, а минимальный — 7,1274. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 7,2317. Изменение курса MVR к XPF в процентном соотношении составило -1.60.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118,2790,9191,4961,3730,77483,7231,345
1 ZAR0,05510,050,0820,0750,0424,580,074
1 EUR1,08819,89311,6281,4940,84391,1161,464
1 AUD0,66912,220,61410,9180,51855,9690,899

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в тихоокеанские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и XPF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в XPF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мальдивских руфий

MVR в USD

MVR в ZAR

MVR в EUR

MVR в AUD

MVR в CAD

MVR в GBP

MVR в INR

MVR в SGD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мальдивская руфия / Тихоокеанский франк
1 MVR7,21046 XPF
5 MVR36,05230 XPF
10 MVR72,10460 XPF
20 MVR144,20920 XPF
50 MVR360,52300 XPF
100 MVR721,04600 XPF
250 MVR1 802,61500 XPF
500 MVR3 605,23000 XPF
1000 MVR7 210,46000 XPF
2000 MVR14 420,92000 XPF
5000 MVR36 052,30000 XPF
10000 MVR72 104,60000 XPF
Обменные курсы Тихоокеанский франк / Мальдивская руфия
1 XPF0,13869 MVR
5 XPF0,69344 MVR
10 XPF1,38687 MVR
20 XPF2,77374 MVR
50 XPF6,93435 MVR
100 XPF13,86870 MVR
250 XPF34,67175 MVR
500 XPF69,34350 MVR
1000 XPF138,68700 MVR
2000 XPF277,37400 MVR
5000 XPF693,43500 MVR
10000 XPF1 386,87000 MVR