История обменного курса мальдивская руфия–тихоокеанские франки

Обменный курс мальдивская руфия/тихоокеанские франки сейчас составляет 7,210, отражая изменение в размере -0.054% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.273% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/тихоокеанские франки колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 7,217, и минимумом, равным 7,185, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.142% уменьшение стоимости.