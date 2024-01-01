250 мальдивских руфий в тихоокеанские франки
Сконвертируйте MVR в XPF по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 MVR в XPF
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|7,3172
|7,3884
|Низкий
|7,1614
|7,1274
|В среднем
|7,2406
|7,2317
|Изменить
|0.02%
|-1.60%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MVR к XPF
За последние 30 дней максимальный курс MVR к XPF составил 7,3172, а минимальный — 7,1614. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 7,2406. Изменение курса MVR к XPF в процентном соотношении составило 0.02.
За последние 90 дней максимальный курс MVR к XPF составил 7,3884, а минимальный — 7,1274. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 7,2317. Изменение курса MVR к XPF в процентном соотношении составило -1.60.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в тихоокеанские франки
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и XPF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в XPF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Мальдивская руфия / Тихоокеанский франк
|1 MVR
|7,21046 XPF
|5 MVR
|36,05230 XPF
|10 MVR
|72,10460 XPF
|20 MVR
|144,20920 XPF
|50 MVR
|360,52300 XPF
|100 MVR
|721,04600 XPF
|250 MVR
|1 802,61500 XPF
|500 MVR
|3 605,23000 XPF
|1000 MVR
|7 210,46000 XPF
|2000 MVR
|14 420,92000 XPF
|5000 MVR
|36 052,30000 XPF
|10000 MVR
|72 104,60000 XPF