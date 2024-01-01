1 мальдивская руфия в фунты острова Святой Елены

Сконвертируйте MVR в SHP по реальному обменному курсу

1 mvr
0,05 shp

MVR1,000 MVR = £0,05150 SHP

Среднерыночный курс в 02:47
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График изменения обменного курса MVR к SHP

1 мин. назад 0
Среднерыночный курс

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1 MVR в SHPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,05170,0520
Низкий0,05030,0501
В среднем0,05100,0512
Изменение1.85%-0.07%
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Соотношение 1 MVR к SHP

За последние 30 дней максимальный курс MVR к SHP составил 0,0517, а минимальный — 0,0503. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0510. Изменение курса MVR к SHP в процентном соотношении составило 1.85.

За последние 90 дней максимальный курс MVR к SHP составил 0,0520, а минимальный — 0,0501. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0512. Изменение курса MVR к SHP в процентном соотношении составило -0.07.

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Популярные валюты

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118,3010,9161,5191,3730,78483,931,324
1 ZAR0,05510,050,0830,0750,0434,5860,072
1 EUR1,09219,98311,6581,50,85691,6431,446
1 AUD0,65812,050,60310,9040,51655,2640,872

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Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в фунты острова Святой Елены

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и SHP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в SHP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мальдивская руфия

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мальдивская руфия / Фунт Святой Елены
1 MVR0,05150 SHP
5 MVR0,25748 SHP
10 MVR0,51496 SHP
20 MVR1,02992 SHP
50 MVR2,57479 SHP
100 MVR5,14958 SHP
250 MVR12,87395 SHP
500 MVR25,74790 SHP
1000 MVR51,49580 SHP
2000 MVR102,99160 SHP
5000 MVR257,47900 SHP
10000 MVR514,95800 SHP
Обменные курсы Фунт Святой Елены / Мальдивская руфия
1 SHP19,41910 MVR
5 SHP97,09550 MVR
10 SHP194,19100 MVR
20 SHP388,38200 MVR
50 SHP970,95500 MVR
100 SHP1 941,91000 MVR
250 SHP4 854,77500 MVR
500 SHP9 709,55000 MVR
1000 SHP19 419,10000 MVR
2000 SHP38 838,20000 MVR
5000 SHP97 095,50000 MVR
10000 SHP194 191,00000 MVR