10 мальдивских руфий в саудовские риялы

Сконвертируйте MVR в SAR по реальному обменному курсу

10 mvr
2,47 sar

MVR1,000 MVR = SR0,2467 SAR

Среднерыночный курс в 20:57
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1 MVR в SARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,24690,2488
Низкий0,24310,2431
В среднем0,24560,2451
Изменить1.42%0.16%
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Соотношение 1 MVR к SAR

За последние 30 дней максимальный курс MVR к SAR составил 0,2469, а минимальный — 0,2431. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2456. Изменение курса MVR к SAR в процентном соотношении составило 1.42.

За последние 90 дней максимальный курс MVR к SAR составил 0,2488, а минимальный — 0,2431. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2451. Изменение курса MVR к SAR в процентном соотношении составило 0.16.

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Популярные валюты

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118,2790,9191,4961,3730,77483,7231,345
1 ZAR0,05510,050,0820,0750,0424,580,074
1 EUR1,08819,89311,6281,4940,84391,1161,464
1 AUD0,66912,220,61410,9180,51855,9690,899

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Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в саудовские риялы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и SAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в SAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мальдивских руфий

MVR в USD

MVR в ZAR

MVR в EUR

MVR в AUD

MVR в CAD

MVR в GBP

MVR в INR

MVR в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мальдивская руфия / Саудовский риял
1 MVR0,24674 SAR
5 MVR1,23370 SAR
10 MVR2,46739 SAR
20 MVR4,93478 SAR
50 MVR12,33695 SAR
100 MVR24,67390 SAR
250 MVR61,68475 SAR
500 MVR123,36950 SAR
1000 MVR246,73900 SAR
2000 MVR493,47800 SAR
5000 MVR1 233,69500 SAR
10000 MVR2 467,39000 SAR
Обменные курсы Саудовский риял / Мальдивская руфия
1 SAR4,05287 MVR
5 SAR20,26435 MVR
10 SAR40,52870 MVR
20 SAR81,05740 MVR
50 SAR202,64350 MVR
100 SAR405,28700 MVR
250 SAR1 013,21750 MVR
500 SAR2 026,43500 MVR
1000 SAR4 052,87000 MVR
2000 SAR8 105,74000 MVR
5000 SAR20 264,35000 MVR
10000 SAR40 528,70000 MVR