1 мальдивская руфия в китайские юани

Сконвертируйте MVR в CNY по реальному обменному курсу

1 mvr
0,48 cny

MVR1,000 MVR = ¥0,4782 CNY

Среднерыночный курс в 19:58
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1 MVR в CNYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,47820,4803
Низкий0,47040,4681
В среднем0,47570,4737
Изменить1.57%0.59%
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Соотношение 1 MVR к CNY

За последние 30 дней максимальный курс MVR к CNY составил 0,4782, а минимальный — 0,4704. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4757. Изменение курса MVR к CNY в процентном соотношении составило 1.57.

За последние 90 дней максимальный курс MVR к CNY составил 0,4803, а минимальный — 0,4681. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4737. Изменение курса MVR к CNY в процентном соотношении составило 0.59.

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Популярные валюты

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118,2790,9191,4961,3730,77483,7231,345
1 ZAR0,05510,050,0820,0750,0424,580,074
1 EUR1,08819,89311,6281,4940,84391,1161,464
1 AUD0,66912,220,61410,9180,51855,9690,899

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Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в китайские юани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мальдивская руфия

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мальдивская руфия / Китайский юань RMB
1 MVR0,47820 CNY
5 MVR2,39101 CNY
10 MVR4,78201 CNY
20 MVR9,56402 CNY
50 MVR23,91005 CNY
100 MVR47,82010 CNY
250 MVR119,55025 CNY
500 MVR239,10050 CNY
1000 MVR478,20100 CNY
2000 MVR956,40200 CNY
5000 MVR2 391,00500 CNY
10000 MVR4 782,01000 CNY
Обменные курсы Китайский юань RMB / Мальдивская руфия
1 CNY2,09117 MVR
5 CNY10,45585 MVR
10 CNY20,91170 MVR
20 CNY41,82340 MVR
50 CNY104,55850 MVR
100 CNY209,11700 MVR
250 CNY522,79250 MVR
500 CNY1 045,58500 MVR
1000 CNY2 091,17000 MVR
2000 CNY4 182,34000 MVR
5000 CNY10 455,85000 MVR
10000 CNY20 911,70000 MVR