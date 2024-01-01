1 тысяча мальдивских руфий в бахрейнские динары

Сконвертируйте MVR в BHD по реальному обменному курсу

1 000 mvr
24,799 bhd

MVR1,000 MVR = .د.ب0,02480 BHD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MVR в BHDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02480,0250
Низкий0,02440,0244
В среднем0,02470,0246
Изменить1.45%0.12%
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Соотношение 1 MVR к BHD

За последние 30 дней максимальный курс MVR к BHD составил 0,0248, а минимальный — 0,0244. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0247. Изменение курса MVR к BHD в процентном соотношении составило 1.45.

За последние 90 дней максимальный курс MVR к BHD составил 0,0250, а минимальный — 0,0244. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0246. Изменение курса MVR к BHD в процентном соотношении составило 0.12.

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Популярные валюты

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118,2790,9191,4961,3730,77483,7231,345
1 ZAR0,05510,050,0820,0750,0424,580,074
1 EUR1,08819,89311,6281,4940,84391,1161,464
1 AUD0,66912,220,61410,9180,51855,9690,899

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Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в бахрейнские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и BHD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в BHD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мальдивских руфий

MVR в USD

MVR в ZAR

MVR в EUR

MVR в AUD

MVR в CAD

MVR в GBP

MVR в INR

MVR в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мальдивская руфия / Бахрейнский динар
1 MVR0,02480 BHD
5 MVR0,12399 BHD
10 MVR0,24799 BHD
20 MVR0,49597 BHD
50 MVR1,23993 BHD
100 MVR2,47986 BHD
250 MVR6,19965 BHD
500 MVR12,39930 BHD
1000 MVR24,79860 BHD
2000 MVR49,59720 BHD
5000 MVR123,99300 BHD
10000 MVR247,98600 BHD
Обменные курсы Бахрейнский динар / Мальдивская руфия
1 BHD40,32490 MVR
5 BHD201,62450 MVR
10 BHD403,24900 MVR
20 BHD806,49800 MVR
50 BHD2 016,24500 MVR
100 BHD4 032,49000 MVR
250 BHD10 081,22500 MVR
500 BHD20 162,45000 MVR
1000 BHD40 324,90000 MVR
2000 BHD80 649,80000 MVR
5000 BHD201 624,50000 MVR
10000 BHD403 249,00000 MVR