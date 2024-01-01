10 мальдивских руфий в бахрейнские динары
Сконвертируйте MVR в BHD по реальному обменному курсу
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|1 MVR в BHD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0248
|0,0250
|Низкий
|0,0244
|0,0244
|В среднем
|0,0247
|0,0246
|Изменить
|1.45%
|0.12%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MVR к BHD
За последние 30 дней максимальный курс MVR к BHD составил 0,0248, а минимальный — 0,0244. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0247. Изменение курса MVR к BHD в процентном соотношении составило 1.45.
За последние 90 дней максимальный курс MVR к BHD составил 0,0250, а минимальный — 0,0244. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0246. Изменение курса MVR к BHD в процентном соотношении составило 0.12.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в бахрейнские динары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и BHD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в BHD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Бахрейнский динар / Мальдивская руфия
|1 BHD
|40,32490 MVR
|5 BHD
|201,62450 MVR
|10 BHD
|403,24900 MVR
|20 BHD
|806,49800 MVR
|50 BHD
|2 016,24500 MVR
|100 BHD
|4 032,49000 MVR
|250 BHD
|10 081,22500 MVR
|500 BHD
|20 162,45000 MVR
|1000 BHD
|40 324,90000 MVR
|2000 BHD
|80 649,80000 MVR
|5000 BHD
|201 624,50000 MVR
|10000 BHD
|403 249,00000 MVR