5 маврикийских рупий в франки КФА BCEAO
Сконвертируйте MUR в XOF по реальному обменному курсу
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|1 MUR в XOF
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|13,0587
|13,1980
|Низкий
|12,2854
|12,2854
|В среднем
|12,7222
|12,8835
|Изменить
|0.74%
|-0.63%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MUR к XOF
За последние 30 дней максимальный курс MUR к XOF составил 13,0587, а минимальный — 12,2854. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 12,7222. Изменение курса MUR к XOF в процентном соотношении составило 0.74.
За последние 90 дней максимальный курс MUR к XOF составил 13,1980, а минимальный — 12,2854. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 12,8835. Изменение курса MUR к XOF в процентном соотношении составило -0.63.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в франки КФА BCEAO
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и XOF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в XOF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Маврикийская рупия / Франк КФА BCEAO
|1 MUR
|12,89910 XOF
|5 MUR
|64,49550 XOF
|10 MUR
|128,99100 XOF
|20 MUR
|257,98200 XOF
|50 MUR
|644,95500 XOF
|100 MUR
|1 289,91000 XOF
|250 MUR
|3 224,77500 XOF
|500 MUR
|6 449,55000 XOF
|1000 MUR
|12 899,10000 XOF
|2000 MUR
|25 798,20000 XOF
|5000 MUR
|64 495,50000 XOF
|10000 MUR
|128 991,00000 XOF