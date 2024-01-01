10 маврикийских рупий в франки КФА BCEAO

Сконвертируйте MUR в XOF по реальному обменному курсу

10 mur
129 xof

₨1,000 MUR = CFA12,90 XOF

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MUR в XOFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий13,058713,1980
Низкий12,285412,2854
В среднем12,722212,8835
Изменить0.74%-0.63%
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Соотношение 1 MUR к XOF

За последние 30 дней максимальный курс MUR к XOF составил 13,0587, а минимальный — 12,2854. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 12,7222. Изменение курса MUR к XOF в процентном соотношении составило 0.74.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к XOF составил 13,1980, а минимальный — 12,2854. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 12,8835. Изменение курса MUR к XOF в процентном соотношении составило -0.63.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в франки КФА BCEAO

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и XOF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в XOF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Франк КФА BCEAO
1 MUR12,89910 XOF
5 MUR64,49550 XOF
10 MUR128,99100 XOF
20 MUR257,98200 XOF
50 MUR644,95500 XOF
100 MUR1 289,91000 XOF
250 MUR3 224,77500 XOF
500 MUR6 449,55000 XOF
1000 MUR12 899,10000 XOF
2000 MUR25 798,20000 XOF
5000 MUR64 495,50000 XOF
10000 MUR128 991,00000 XOF
Обменные курсы Франк КФА BCEAO / Маврикийская рупия
1 XOF0,07753 MUR
5 XOF0,38763 MUR
10 XOF0,77525 MUR
20 XOF1,55050 MUR
50 XOF3,87625 MUR
100 XOF7,75250 MUR
250 XOF19,38125 MUR
500 XOF38,76250 MUR
1000 XOF77,52500 MUR
2000 XOF155,05000 MUR
5000 XOF387,62500 MUR
10000 XOF775,25000 MUR