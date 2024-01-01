20 маврикийских рупий в новые тайваньские доллары

Сконвертируйте MUR в TWD по реальному обменному курсу

20 mur
14,02 twd

₨1,000 MUR = NT$0,7008 TWD

Среднерыночный курс в 13:04
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1 MUR в TWDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,70080,7041
Низкий0,66290,6629
В среднем0,68090,6870
Изменить3.72%2.15%
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Соотношение 1 MUR к TWD

За последние 30 дней максимальный курс MUR к TWD составил 0,7008, а минимальный — 0,6629. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,6809. Изменение курса MUR к TWD в процентном соотношении составило 3.72.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к TWD составил 0,7041, а минимальный — 0,6629. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,6870. Изменение курса MUR к TWD в процентном соотношении составило 2.15.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в новые тайваньские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и TWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в TWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Новый тайваньский доллар
1 MUR0,70083 TWD
5 MUR3,50413 TWD
10 MUR7,00825 TWD
20 MUR14,01650 TWD
50 MUR35,04125 TWD
100 MUR70,08250 TWD
250 MUR175,20625 TWD
500 MUR350,41250 TWD
1000 MUR700,82500 TWD
2000 MUR1 401,65000 TWD
5000 MUR3 504,12500 TWD
10000 MUR7 008,25000 TWD
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Маврикийская рупия
1 TWD1,42689 MUR
5 TWD7,13445 MUR
10 TWD14,26890 MUR
20 TWD28,53780 MUR
50 TWD71,34450 MUR
100 TWD142,68900 MUR
250 TWD356,72250 MUR
500 TWD713,44500 MUR
1000 TWD1 426,89000 MUR
2000 TWD2 853,78000 MUR
5000 TWD7 134,45000 MUR
10000 TWD14 268,90000 MUR