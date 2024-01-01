10 тысяч новых тайваньских долларов в маврикийские рупии

Сконвертируйте TWD в MUR по реальному обменному курсу

NT$1,000 TWD = ₨1,445 MUR

Среднерыночный курс в 15:01
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График изменения обменного курса TWD к MUR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MUR
1 TWD в MURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,45001,4552
Низкий1,43321,4254
В среднем1,43951,4404
Изменение0.84%1.03%
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Соотношение 1 TWD к MUR

За последние 30 дней максимальный курс TWD к MUR составил 1,4500, а минимальный — 1,4332. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,4395. Изменение курса TWD к MUR в процентном соотношении составило 0.84.

За последние 90 дней максимальный курс TWD к MUR составил 1,4552, а минимальный — 1,4254. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,4404. Изменение курса TWD к MUR в процентном соотношении составило 1.03.

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Популярные валюты

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11,3270,7751,391,5197,775152,750,934
1 SGD0,75410,5841,0481,1455,861115,1530,704
1 GBP1,291,71111,7931,9610,03197,0551,205
1 CAD0,7190,9540,55811,0935,592109,8760,672

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Как произвести расчет конвертации из новых тайваньских долларов в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TWD из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TWD в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новых тайваньских долларов

TWD в USD

TWD в SGD

TWD в GBP

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TWD в AUD

TWD в HKD

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TWD в EUR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Маврикийская рупия
1 TWD1,44523 MUR
5 TWD7,22615 MUR
10 TWD14,45230 MUR
20 TWD28,90460 MUR
50 TWD72,26150 MUR
100 TWD144,52300 MUR
250 TWD361,30750 MUR
500 TWD722,61500 MUR
1000 TWD1 445,23000 MUR
2000 TWD2 890,46000 MUR
5000 TWD7 226,15000 MUR
10000 TWD14 452,30000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Новый тайваньский доллар
1 MUR0,69193 TWD
5 MUR3,45966 TWD
10 MUR6,91932 TWD
20 MUR13,83864 TWD
50 MUR34,59660 TWD
100 MUR69,19320 TWD
250 MUR172,98300 TWD
500 MUR345,96600 TWD
1000 MUR691,93200 TWD
2000 MUR1 383,86400 TWD
5000 MUR3 459,66000 TWD
10000 MUR6 919,32000 TWD