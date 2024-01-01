100 маврикийских рупий в новые тайваньские доллары
Сконвертируйте MUR в TWD по реальному обменному курсу
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|1 MUR в TWD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,7008
|0,7041
|Низкий
|0,6629
|0,6629
|В среднем
|0,6809
|0,6870
|Изменить
|3.72%
|2.15%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MUR к TWD
За последние 30 дней максимальный курс MUR к TWD составил 0,7008, а минимальный — 0,6629. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,6809. Изменение курса MUR к TWD в процентном соотношении составило 3.72.
За последние 90 дней максимальный курс MUR к TWD составил 0,7041, а минимальный — 0,6629. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,6870. Изменение курса MUR к TWD в процентном соотношении составило 2.15.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в новые тайваньские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и TWD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в TWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Маврикийская рупия
|1 TWD
|1,42689 MUR
|5 TWD
|7,13445 MUR
|10 TWD
|14,26890 MUR
|20 TWD
|28,53780 MUR
|50 TWD
|71,34450 MUR
|100 TWD
|142,68900 MUR
|250 TWD
|356,72250 MUR
|500 TWD
|713,44500 MUR
|1000 TWD
|1 426,89000 MUR
|2000 TWD
|2 853,78000 MUR
|5000 TWD
|7 134,45000 MUR
|10000 TWD
|14 268,90000 MUR