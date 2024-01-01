1 маврикийская рупия в сальвадорские колоны
Сконвертируйте MUR в SVC по реальному обменному курсу
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|1 MUR в SVC
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1879
|0,1907
|Низкий
|0,1780
|0,1780
|В среднем
|0,1832
|0,1854
|Изменить
|2.41%
|1.47%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MUR к SVC
За последние 30 дней максимальный курс MUR к SVC составил 0,1879, а минимальный — 0,1780. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1832. Изменение курса MUR к SVC в процентном соотношении составило 2.41.
За последние 90 дней максимальный курс MUR к SVC составил 0,1907, а минимальный — 0,1780. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1854. Изменение курса MUR к SVC в процентном соотношении составило 1.47.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в сальвадорские колоны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и SVC из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в SVC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Сальвадорский колон / Маврикийская рупия
|1 SVC
|5,34024 MUR
|5 SVC
|26,70120 MUR
|10 SVC
|53,40240 MUR
|20 SVC
|106,80480 MUR
|50 SVC
|267,01200 MUR
|100 SVC
|534,02400 MUR
|250 SVC
|1 335,06000 MUR
|500 SVC
|2 670,12000 MUR
|1000 SVC
|5 340,24000 MUR
|2000 SVC
|10 680,48000 MUR
|5000 SVC
|26 701,20000 MUR
|10000 SVC
|53 402,40000 MUR