История обменного курса маврикийская рупия–сальвадорские колоны

Обменный курс маврикийская рупия/сальвадорские колоны сейчас составляет 0,187, отражая изменение в размере -0.142% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 4.765% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/сальвадорские колоны колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,188, и минимумом, равным 0,179, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.041% увеличение стоимости.